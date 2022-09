Skull & Bones: ecco quando si terrà la beta tecnica, secondo Tom Henderson

Skull & Bones sarà il primo dei videogiochi Ubisoft ad arrivare sul mercato ad 80 euro, ma prima del debutto ufficiale dell'avventura piratesca sembra che la compagnia abbia intenzione di lanciare una beta tecnica che aiuterà gli sviluppatori a rifinire gli aspetti tecnici della produzione.

Questo è quanto suggerisce il noto leaker Tom Henderson, che raramente non azzecca i suoi pronostici. Secondo quanto riferito all'interno del cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Ubisoft lancerà un Technical Playtest a cui i giocatori potranno prendere parte dal 16 al 19 settembre. Non sono ancora ben chiari i contenuti che saranno inclusi in queste build preliminare del gioco, ma sembra che il team di sviluppo ne abbia bisogno per concludere il lavoro di polishing sul prodotto.

Come dicevamo, Henderson è un insider piuttosto affidabile ed è probabile che un comunicato da parte di Ubisoft arrivi nelle prossime ore. Al momento, tuttavia, non è giunta alcuna conferma ufficiale da parte dela compagnia d'Oltralpe, dunque rimaniamo in attesa di eventuali aggiornamenti.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Skull & Bones sarà disponibile su PC e console PlayStation 5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 novembre di quest'anno. Per saperne di più sul titolo piratesco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Skull & Bones.