Skull & Bones e Riders Republic: arrivano le missioni contro il cambiamento climatico!

Mentre si continua a discutere della possibile data di uscita di Skull & Bones, Ubisoft annuncia un'interessante iniziativa che coinvolgerà l'avventura piratesca.

Nell'ambito dell'iniziativa Playing 4 the Planet, organizzata dall'ONU, il colosso videoludico francese mira infatti a sensibilizzare i giocatori sul tema del cambiamento climatico con una serie di speciali eventi in-game. Questi ultimi coinvolgeranno in particolare Skull & Bones, AAA di Ubisoft ambientato in mare aperto. Una speciale missione, in particolare, spingerà la community a fare i conti con le conseguenze derivanti dalla pesca eccessiva, con una missione che coinvolgerà la caccia alle pinne degli squali.

Grazie ad un evento stagionale, Ubisoft chiederà ai giocatori di scegliere se adottare o meno un modello di pesca sostenibile. Dalle azioni della community dipenderanno lo sblocco di alcuni bonus speciali. In aggiunta, il team di sviluppo collaborerà con diverse ONG per spiegare i temi della conservazione della fauna marina attraverso Skull & Bones.



In attesa di scoprire quando potremo assistere ad un nuovo reveal di Skull & Bones, Ubisoft conferma che l'iniziativa Playing 4 the Planet avrà echi anche in Riders Republic. Tramite un evento che prenderà il via senza preavviso, i giocatori saranno colpiti dallo scoppio di violenti incendi nell'ambiente naturale. Un cielo arancione e molto fumo segnaleranno l'emergenza sulla mappa, i personaggi saranno equipaggiati con maschere antigas, ma certe aree risulteranno comunque inaccessibili per scarsità di ossigeno. In queste condizioni, la community dovrà cercare di salvare le storiche sequoie dagli incendi.



Un'iniziativa certamente interessante e lodevole, che ribadisce la tradizionale attenzione di Ubisoft per l'aspetto educativo dei videogiochi.