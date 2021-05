Skull & Bones rinviato per 4 anni consecutivi, ma Ubisoft è fiduciosa nel progetto

All'interno del suo ultimo report finanziario, Ubisoft ha diffuso nuovi aggiornamenti su giochi come Beyond Good & Evil, Far Cry 6, The Division Heartland, ma è anche tornata a discutere di Skull & Bones, il gioco piratesco che sta soffrendo un processo di sviluppo apparentemente travagliato.

Presentato inizialmente nel 2017, Skull & Bones è ora atteso nell'anno fiscale 2022-2023, e sono in tanti ad essere ormai seriamente preoccupati dal momento che il titolo è stato rinviato per ben 4 anni consecutivi. Nonostante questo, la compagnia francese si è detta nuovamente fiduciosa in merito alle potenzialità del progetto, ed ha anzi specificato di averci investito ancora più risorse:

"Crediamo fortemente nella visione creativa del team e gli è stato concesso un mandato progressivamente sempre più ambizioso per il gioco", ha detto al riguardo Chief financial officer Frédérick Duguet. "La produzione guidata da [Ubisoft] Singapore è andata avanti bene negli ultimi 12 mesi e le aspettative sono migliori che mai. Il tempo aggiuntivo consentirà al team di realizzare appieno la sua visione".

Parole a cui fanno eco quelle del CEO Yves Guillemot: "Lo studio di Singapore ha sviluppato per molto tempo una parte importante del franchise di Assassin's Creed, quindi si tratta davvero di un ottimo studio. Ciò che abbiamo fatto per assicurarci che potessero davvero rendere Skull & Bones un prodotto di grande impatto è che abbiamo aumentato gli studi associati che stanno lavorando con loro in questo momento, quindi c'è una grande squadra che ora è impegnata sul gioco e negli ultimi 12 mesi le cose sono andate per il meglio, quindi siamo fiduciosi che possano davvero lanciare qualcosa di veramente eccezionale sul mercato".



Lo studio di Singapore, che a marzo ha assistito all'arrivo di un nuovo Managing Director, ha già realizzato in passato il combat system navale di Assassin's Creed Black Flag, e Ubisoft si dice totalmente fiduciosa che un successo del genere possa essere replicato con Skull & Bones.