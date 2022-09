Skull & Bones è stato rinviato ma ci sarà un Open Beta prima del lancio

Come sappiamo Skull & Bones è stato rinviato a marzo 2023, il gioco piratesco di Ubisoft non uscirà l'8 novembre come inizialmente previsto ma arriverà qualche mese dopo, tuttavia il publisher conferma il lancio di un Open Beta prima del debutto del gioco nei negozi.

Ubisoft fa sapere che "prima del lancio mondiale del gioco ci sarà un'Open Beta per garantire ai giocatori un'anteprima di Skull and Bones. I giocatori avranno l'opportunità di scoprire l'esclusiva interpretazione della fantasia pirata, i dinamici combattimenti navali e gli affascinanti mari dell'Oceano Indiano del XVII secolo."

Il publisher chiarisce che lo sviluppo del gioco è terminato, il tempo aggiuntivo verrà utilizzato per bilanciare al meglio l'esperienza grazie ai feedback dei test tecnici che si sono svolti in queste ultime settimane con giocatori selezionati.

La casa francese sottolinea come quella del rinvio sia "la decisione più giusta sia per i nostri giocatori che per il successo a lungo termine del gioco. Il 9 marzo 2023 rappresenta una finestra di uscita adeguata a questo nuovo brand davvero unico."

Continua quindi il percorso travagliato di Skull & Bones, con Ubisoft che ha deciso di rinviare il lancio per ottimizzare al meglio i vari aspetti del progetto e rendere così giustizia al mondo di Skull & Bones. Obiettivo raggiunto? Lo scopriremo a inizio marzo.