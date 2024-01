Skull & Bones fa rotta verso l'Open Beta: contenuti, bonus e doppiaggio italiano

Con gli appassionati di open world che si preparano a partire all'arrembaggio dell'Open Beta di Skull & Bones, prendiamo spunto dall'ultimo approfondimento condiviso da Ubisoft Singapore per passare in rassegna i contenuti di questo test a porte aperte che sta per partire su PC, PlayStation e Xbox.

La prossima, importante fase di testing prevista dal colosso videoludico francese si terrà dall'8 all'11 febbraio, con preload attivo dalle ore 10:00 italiane del 6 febbraio. Per accedere all'Open Beta, basterà seguire le indicazioni offerte dalle pagine di Skull & Bones su Ubisoft Connect, Epic Games Store, PlayStation Store e Microsoft Store.

I partecipanti all'Open Beta potranno raggiungere l'Infamy Cap di livello 6 e guadagnare cinque ricompense esclusive, dalle personalizzazioni per armi e navi al companion Panda Lemur come animale domestico. È inoltre previsto il carry-over, una funzione che consentirà ai giocatori dell'Open Beta di sbloccare dei vantaggi quando il gioco sarà disponibile dal 16 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

I bucanieri digitali che si cimenteranno nelle sfide dell'Open Beta potranno esplorare il covo dei pirati di Sainte-Anne dell'Isola Rossa, un'enclave di avventurieri guidata da John Scurlock: all'interno del covo sarà possibile interagire con gli altri giocatori, creare navi, armi ed equipaggiamenti con l'aiuto degli artigiani del posto, accedere al magazzino per conservare il bottino, riparare il proprio vascello dopo ogni missione e vendere le merci.

Sempre nel corso dell'Open Beta sarà possibile veleggiare verso le Coste Africane e le Indie Orientali, con ampie regioni da esplorare per andare a caccia di tesori e di nemici da fronteggiare. La fase di test comprenderà numerosi Contratti della Campagna, oltre alle immancabili attività secondarie legate all'esplorazione libera dell'universo open world piratesco di Skull & Bones. Proprio come nella versione finale del titolo, anche nell'Open Beta è previsto il pieno supporto alla lingua italiana, insieme a inglese, arabo, spagnolo, giapponese, tedesco, francese, coreano, polacco e portoghese.