Skull & Bones: finalmente ci siamo? Possibile data di lancio svelata da Tom Henderson

Gli indizi suggerivano che Skull & Bones sarebbe uscito nei primi mesi del 2024, ma un nuovo rumor diffuso dal solito Tom Henderson ci fornisce dettagli più precisi in merito alla possibile finestra di lancio del gioco piratesco curato da Ubisoft Singapore.

Stando a quanto afferma Henderson tramite le pagine di Insider Gaming, Skull & Bones sarà disponibile a partire dal mese di febbraio del 2024. Le informazioni fanno seguito all'annuncio ufficiale di Ubisoft secondo cui il gioco ha fissata una finestra di rilascio per il quarto trimestre dell'anno fiscale 23-24.

I preordini per il gioco sono attualmente attivi su Ubisoft Store al prezzo di 49,99 euro, ma Insider Gaming afferma che Ubisoft prevede anche di distribuire una versione Premium del gioco. Sebbene non sia venuto a conoscenza dei contenuti dell'edizione premium, Henderson afferma che i giocatori potranno giocare a partire dal 13 febbraio, con tre giorni di accesso anticipato rispetto al lancio globale, quindi fissato al 16 febbraio. Naturalmente, per l'edizione premium si prevede un costo maggiorato rispetto all'edizione standard, ma non ci sono dettagli più precisi in merito.

Non sappiamo ancora quando Ubisoft intende annunciare ufficialmente la data di lancio, ma le fonti in contatto con Insider Gaming ritengono altamente probabile l'arrivo di novità nelle prossime due settimane. In tal senso, non è da escludere che Skull & Bones sia uno dei protagonisti dei The Game Awards 2023. Il gioco, che attualmente porta il nome in codice "Project XA", è stato sottoposto a numerosi test negli ultimi tempi, con gli sviluppatori che mettono a punto gli ultimi dettagli in attesa del lancio.