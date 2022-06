Skull & Bones, forse ci siamo: 're-reveal' di Ubisoft a luglio, secondo Tom Henderson

Dopo aver preannunciato la partecipazione di Hideo Kojima all'Xbox Showcase (puntualmente verificatasi), il noto leaker Tom Henderson volge il proprio sguardo in direzione di Ubisoft e condivide una delle ultime imbeccate sul progetto di Skull & Bones fornitegli dalle sue 'gole profonde'.

A detta delle fonti anonime di Henderson, le alte sfere di Ubisoft starebbero pianificando un evento mediatico interamente dedicato a Skull & Bones, l'ambizioso (e sfortunato) sandbox piratesco più volte rimandato in questi anni a causa delle problematiche sorte nel processo creativo e nella gestione stessa del team di sviluppo.

Dalle colonne del blog TryHardGuides, Henderson ci aggiorna sulle 'grandi manovre' in atto presso il colosso videoludico francese e spiega che "diverse fonti mi hanno riferito che Ubisoft sta preparando il 're-reveal' di Skull and Bones con un evento che dovrebbe tenersi il 4 luglio o nei giorni successivi".

Sempre stando al leaker, Ubisoft coglierà l'occasione per svelare il gameplay e condividere tanti dettagli sull'esperienza di gioco e sui contenuti offerti dal titolo: lo stesso Henderson sottolinea che "resta inteso che Ubisoft sfrutterà il re-reveal per annunciarne finalmente la data di uscita". Nei piani di Ubisoft dovrebbero esserci degli approfondimenti come livestream, video incentrati sul gameplay, interviste agli sviluppatori e trailer che illustreranno la visione di Skull & Bones.

A chi ci segue, ricordiamo che nei giorni scorsi Skull & Bones è stato classificato ma non su PS4 e Xbox One, una mancanza che ha spinto in tanti a chiedersi se le versioni last-gen del titolo non siano state accantonate.