Skull & Bones, ci siamo: Ubisoft annuncia data e orario del Gameplay Showcase

Dopo un lungo chiacchiericcio, tante voci di corridoio e reportage vari, finalmente tutti i nodi stanno per venire al pettine. Ubisoft ha infatti annunciato il gameplay revela di Skull & Bones, la sua avventura piratesca che, dopo uno sviluppo lungo e travagliato, sembra prossima al suo debutto sul mercato.

L'evento è fissato per il 7 luglio 2022 alle ore 20:00 e, proprio come già fatto in occasione del Mario + Rabbids Sparks of Hope Showcase, mostrerà nel dettaglio cosa offrirà il gioco in termini ludici e tecnici, rivelando magari anche la data d'uscita. La compagnia francese non ha fornito elementi aggiuntivi riguardo i contenuti e la durata della presentazione, pertanto non resta che attendere l'appuntamento fissato su Youtube e sugli altri canali social di Ubisoft.

Che importanti novità fossero imminenti era ormai ipotesi assodata alla luce anche del grosso movimento che c'è stato attorno al titolo nelle scorse settimane. Nelle scorse settimane, ad esempio, sono trapelati data e bonus pre-order di Skull & Bones sull'Xbox Store, senza dimenticare le classificazioni provenienti da Australia e Corea del Sud che solitamente sono il preludio per annunci relativi all'uscita sul mercato di un qualunque prodotto.

Inoltre, stando ad un report di Eurogamer e condiviso anche da Kotaku, Skull & Bones deve per forza uscire a breve, essendo stato sviluppato da Ubisoft Singapore con l'aiuto del governo locale, e con il rischio quindi di problemi legali qualora il prodotto non venga pubblicato entro una specifica data. La verità sta dunque per venire a galla, e la scopriremo il 7 luglio.