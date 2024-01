Skull & Bones e lo sviluppo travagliato: un documentario racconterà tutti i retroscena

Stavolta sembra che ci siamo per davvero: Skull & Bones esce il 16 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S dopo uno sviluppo lunghissimo e molto travagliato. Numerosi infatti i posticipi per l'avventura piratesca nel corso degli anni, che presto verranno raccontati nel dettaglio.

Attraverso un breve teaser trailer, IGN.com annuncia l'arrivo di un documentario volto a narrare tutti i retroscena sullo sviluppo di Skull & Bones, il prossimo Action/Adventure di Ubisoft che si prepara a divenire realtà quasi sette anni dopo il suo originale annuncio: era infatti il 2017 quando l'opera creata da Ubisoft Singapore venne mostrata per la prima volta al pubblico in occasione dell'E3, per poi scomparire dai radar negli anni successivi e riapparire in scena nel 2022 con una prima data d'uscita fissata per l'8 novembre di quell'anno prima di numerosi rinvii che lo porteranno a divenire realtà il prossimo 16 febbraio.

Dal suo annuncio a oggi, ricorda IGN.com, in tutto sono stati sei i posticipi che hanno riguardato Skull & Bones, con il gioco che ha tra l'altro ha subito anche profonde trasformazioni ludiche presentandosi ora molto diverso rispetto a come era stato originariamente concepito. Il documentario di IGN.com verrà pubblicato il 4 febbraio 2024, pronto a raccontare in ogni particolare tutto il travagliato sviluppo dell'opera targata Ubisoft Singapore.

In ogni caso Ubisoft si dice entusiasta di Skull & Bones e fiduciosa sul suo successo: appuntamento dunque al 16 febbraio!