Skull & Bones: il team perde pezzi, il Game Director e Lead Game Designer lascia Ubisoft

Antoine Henry, Associate Game Director e Lead Game Designer del team di Skull & Bones, ha annunciato di aver lasciato Ubisoft dopo 15 anni passati a lavorare negli studi della compagnia transalpina.

"Arrivederci, Ubisoft! Lascio la compagnia dopo quasi 15 anni, oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro in Ubisoft. Ringrazio tutte le persone che ho incontrato in questi anni, ognuna mi ha lasciato qualcosa di importante e mi ha permesso di crescere a livello personale e professionale, spero di aver dato altrettanto a loro. Presto inizierà una nuova avventura professionale."

Sono queste le parole di Antoine Henry, il quale non ha tuttavia specificato i motivi che lo hanno portato a lasciare Ubisoft. Negli anni, Antoine ha lavorato non solo su Skull & Bones ma anche su Assassin's Creed Valhalla e il suo lavoro più recente sembra essere il DLC L'Assedio di Parigi.

Skull & Bones ha subito vari reboot nel corso degli anni e secondo alcuni insider una Beta Interna sarebbe in dirittura di arrivo, non è chiaro tuttavia se il progetto abbia una direzione precisa e ci stia avviando a velocizzare i lavori in vista di una pubblicazione o se lo sviluppo sia ancora in alto mare, per usare un termine vicino alle ambientazioni del gioco.