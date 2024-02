Skull & Bones è tradotto in italiano doppiaggio, testi e sottotitoli? Facciamo chiarezza

Con i vascelli pirateschi di Skull & Bones che navigano a vele spiegate su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, facciamo definitivamente chiarezza su uno dei temi più dibattuti dalla community nelle settimane che ne hanno preceduto il lancio: il nuovo open world di Ubisoft è tradotto in italiano?

Nei frenetici giorni dell'Open Beta di Skull & Bones, tanti appassionati di esperienze free roaming si sono chiesti se l'open world in salsa piratesca di Ubisoft, una volta approdato in 'versione 1.0', avrebbe supportato la lingua italiana tanto nella traduzione dei sottotitoli e dei menu quanto nel doppiaggio in italiano.

Ebbene, grazie all'ultimo aggiornamento che ha interessato la sezione sulle Risposte alle Domande Frequenti su Skull & Bones che ha accompagnato la partenza ufficiale del nuovo titolo firmato Ubisoft Singapore possiamo finalmente chiarire i dubbi della community.

Prendendo spunto dal lavoro svolto dalla sussidiaria asiatica di Ubi, i curatori del sito ufficiale del colosso videoludico francese hanno stilato una comoda tabella che fornisce tutte le precisazioni sul supporto multilingua per il lancio di Skull & Bones, dal quale si evince che l'adattamento in lingua italiana riguarda solo ed esclusivamente i testi, l'interfaccia e i menu di pausa.

Per quanto concerne il doppiaggio, assente in italiano, le uniche lingue supportate da Skull & Bones sono l'inglese, il francese, il tedesco, il giapponese e lo spagnolo, tanto su PC quanto su PS5 e Xbox Series X|S. Nel momento in cui scriviamo, non è chiaro se nel supporto post-lancio pianificato internamente dal team Ubisoft Singapore ci sarà o meno spazio per l'aggiunta del doppiaggio in lingua italiana. In attesa di ricevere un chiarimento in tal senso da parte degli sviluppatori, e di scoprire quali saranno i contenuti e le sorprese previste nella Roadmap post-lancio, vi lasciamo in compagnia della nostra analisi dell'esperienza day one di Skull & Bones, un AAAA tra battaglie navali e lunghe camminate.