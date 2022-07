Skull & Bones, il nuovo trailer svela la data di lancio! Non esce su PS4 e Xbox One

Skull & Bones non ha tradito le attese e questa sera è tornato a mostrarsi in grande stile, dapprima con un filmato cinematografico che ha svelato la data di lancio e le piattaforme di destinazione, e poi con un filmato di gameplay che ha fatto luce sulle meccaniche di gioco.

Lo spettacolare filmato cinematografico, che potete ammirare in apertura di notizia con i sottotitoli in italiano, ha rivelato che Skull & Bones verrà lanciato l'8 novembre 2022 su PS5, Xbox Series X|S, Google Stadia, Amazon Luna e PC via Epic Games Store e Ubisoft Connect. Non sono dunque previste le versioni per le console old-gen, nonostante l'annuncio del gioco di battaglie navali sia avvenuto quando PS4 e Xbox One si trovavano ancora nel pieno della loro generazione.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, gli sviluppatori di Ubisoft Singapore hanno scelto un approccio più oscuro e crudo e lontano dai toni fantasy di altri giochi simili, come si evince dal Gameplay Overview Trailer che potete guardare comodamente in calce a questa notizia. Hanno inoltre promesso un supporto totalmente gratuito, con l'iniezione costante di nuovi contenuti con il passare del tempo. Contestualmente alla presentazione, Ubisoft ha anche dato il via ai preordini delle edizioni Premium e Standard Edition di Skull & Bones.

Se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Skull & Bones.