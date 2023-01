Skull & Bones: Ubisoft chiude i preordini su PlayStation Store e rimborsa i giocatori

Il sesto rinvio di Skull & Bones non è stato facile da mandare giù. Nato da una costola di Assassin's Creed 4, il gioco di battaglie navali è in sviluppo dal 2013 e sebbene Ubisoft Singapore necessiti di tempo aggiuntivo per consegnare un prodotto all'altezza delle aspettative, la comunità non ha accolto la notizia in maniera positiva.

Tra i più delusi ci sono senza ombra di dubbio i giocatori che hanno creduto talmente tanto nel progetto al punto da preordinarlo e pagare anticipatamente. Ubisoft ha dato il via alle prenotazioni di Skull & Bones la scorsa estate, quando l'uscita del gioco era fissata per l'8 novembre 2022. Da allora, il titolo è stato dapprima rinviato al 9 marzo 2023 e poi all'inizio del prossimo anno fiscale, un periodo che presumibilmente corrisponde al primo trimestre che va da aprile a giugno 2023.

Il ritardo prolungato ha evidentemente convinto Ubisoft a chiudere i preordini di Skull & Bones sul PlayStation Store, come si evince dalla pagina del negozio di Sony. Il pulsante per la prenotazione non è più disponibile e al momento l'unica azione consentita è l'aggiunta del gioco alla lista dei desideri. Stando alle testimonianze reperibili su Reddit e Twitter, Ubisoft e Sony hanno anche rimborsato tutti coloro che avevano già provveduto al preordine. La mossa è avvenuta in maniera inaspettata, lasciando addirittura spiazzati tutti coloro che si sono visti accreditare il rimborso da un momento all'altro. Risulta inoltre essere limitata al PlayStation Store, dal momento che la campagna prenotazioni continua ad andare avanti come se nulla fosse su Microsoft Store, Ubisoft Store ed Epic Games Store.

La chiusura dei preordini di Skull & Bones su PlayStation Store è sicuramente temporanea. Possiamo aspettarci la loro riapertura non appena Ubisoft Singapore sarà pronta a comunicare una nuova data d'uscita. Nell'attesa, potete godervi un video approfondimento sulla componente narrativa di Skull & Bones.