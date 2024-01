Skull & Bones, Ubisoft entusiasta del lavoro svolto: 'Il gioco avrà un grande successo'

Con l'Open Beta di Skull & Bones in procinto di salpare su PC e console, la redazione di WellPlayed ha scambiato quattro chiacchiere con Juen Yeow Mak e Neven Dravinski: il direttore creativo e il produttore senior di Ubisoft Singapore guardano con fiducia al successo commerciale dell'open world piratesco.

Nel corso dell'intervista, i due esponenti della sussidiaria asiatica di Ubisoft hanno discusso delle sfide affrontate nello sviluppo di Skull & Bones e, guardando all'imminente lancio del titolo, spiegano che "abbiamo raddoppiato gli aspetti che rendono fantastico questo gioco e ci siamo concentrati su elementi come l'ambientazione, il combattimento navale, la modalità cooperativa e i sistemi deputati a gestire la progressione e l'economia. Riteniamo perciò di avere tutti gli ingredienti per creare contenuti coinvolgenti e divertenti per un titolo a sviluppo continuo".

La ricetta del successo di Skull & Bones, per Dravinksi e Mak, è quindi rappresentata dalla grande varietà offerta da un impianto ludico e contenutistico in costante evoluzione: "Crediamo di aver creato un'esperienza che ben si adatta all'aggiunta continua di nuovi contenuti, una formula perfetta per poter coinvolgere la community. Abbiamo investito tantissime risorse su questo progetto, condotto dei test approfonditi e acquisito tanti dati preziosi nelle precedenti fasi di beta testing, perciò nutriamo fiducia nel lavoro che abbiamo svolto e riteniamo che queste risorse investite ci aiuteranno a creare un qualcosa che farà felici tanti appassionati e li spronerà a tornare spesso per divertirsi col nostro gioco".

Come sottolineato ai TGA 2023 dagli stessi ragazzi di Ubisoft Singapore con l'ultimo trailer di Skull & Bones, l'avventura piratesca di Ubi sarà disponibile dal 16 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.