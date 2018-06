Skull & Bones: Ubisoft invita i giocatori a iscriversi per provare la Beta

All'E3 Ubisoft ha mostrato Hunting Grounds, il nuovo contenuto PvPvE per Skull & Bones, il suo prossimo gioco navale online ambientato nel vasto Oceano Indiano. Skull & Bones sarà disponibile nel 2019 per PlayStation4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC.

Hunting Grounds trasporta i giocatori in uno scenario PvPvE in cui si potrà navigare da soli o come parte di una ciurma di pirati, saccheggiando ricche vie commerciali, incontrando potenti imperi e combattendo contro altri pirati rivali, il tutto cercando anche di sopravvivere ai pericoli insiti nell’oceano stesso. Hunting Grounds sarà disponibile insieme alla modalità multiplayer Disputed Waters, svelata alla scorsa edizione dell’E3, e Deadly Encounters. Nella modalità PvP Disputed Waters, i giocatori devono formare due squadre di cinque utenti e combattere per ottenere bottini, affondare i propri avversari e sfuggire alle grinfie di spietati cacciatori di pirati.

Attraverso la loro avventura, i giocatori otterranno alcune navi uniche e letali, ciascuna delle quali è stata progettata per adattarsi a un determinato stile di combattimento. Tali navi possono essere equipaggiate con nuove armi e nuovi membri, garantendo una libertà totale nell’esperienza di gioco. Oltre a padroneggiare al meglio il proprio arsenale, i giocatori devono anche apprendere come interpretare e sfruttare il vento per navigare e posizionarsi perfettamente per colpire le navi nemiche. Skull & Bones includerà anche un ricco sistema di elementi cosmetici che consentiranno al giocatore di personalizzare il proprio avatar di capitano, la polena, le vele, il timone, gli emblemi, i colori e molti altri elementi per creare la propria nave pirata ideale.

I giocatori ansiosi di dimostrare il proprio coraggio contro altri pirati possono ora iscriversi per partecipare alla beta, che si terrà prima del lancio del gioco. Gli utenti registrati avranno l’occasione unica di fornire commenti e opinioni che aiuteranno il team di sviluppo a creare un’esperienza piratesca ancora più coinvolgente.

Sviluppato da Ubisoft Singapore, Skull & Bones immerge i giocatori nell’età d’oro della pirateria, in cui dovranno navigare in un vasto Oceano indiano liberamente esplorabile e pieno di tesori in attesa di essere trovati. Attraverso la loro avventura per diventare il più famigerato dei pirati, potranno ottenere una vasta gamma di navi, ognuna dotata di specifiche armi e punti di forza. Per sopravvivere in questo ambiente ostile, i giocatori dovranno padroneggiare al meglio le proprie abilità di navigazione e combattimento navale, oltre a stringere potenti alleanze che nessuno potrà sconfiggere.