Skull & Bones: Ubisoft rivela nuovi dettagli sulla storia principale

Il progetto di Skull & Bones non si è affatto incagliato sugli scogli del mare in tempesta dei vaporware. A ribadirlo sono i vertici di Ubisoft Singapore con un nuovo, interessante aggiornamento sulle pagine del sito ufficiale che descrive il setting narrativo della loro nuova fatica free roaming a tema piratesco.

La scheda informativa pubblicata dal publisher transalpino narra le gesta compiute dagli ultimi superstiti dell'epoca d'oro della pirateria tra le calde acque dell'Oceano Indiano, l'ultimo luogo del mondo interessato da questo fenomeno. Gli eventi narrati nella storia di Skull & Bones, di conseguenza, non saranno ambientati nel canonico scenario caraibico ma avrà per protagonisti i bucanieri e le navi mercantili operanti nelle rotte della Compagnia delle Indie tra il 1717 e il 1720.

Il nostro alter-ego sarà il membro più rispettato dell'equipaggio di La Buse, Henry Every e Black Bart Roberts e avrà il compito di organizzare i saccheggi, tenere a bada la ciurma e consigliare il comandante sulle rotte da intraprendere per andare a caccia di tesori.

L'ambizione del team di Ubisoft Singapore e delle sussidiarie del colosso videoludico francese impegnate nello sviluppo di Skull & Bones, quindi, era e rimane quella di evolvere il genere delle avventure a mondo aperto con la generosa iniezione di originalità garantita dalle battaglie navali e da una storia incalzante che contribuirà a dare peso alle azioni compiute dagli utenti, sia in singolo che in rete.

La data di lancio di Skull & Bones, però, non è stata ancora annunciata e le promesse fatte da Ubi non fanno che suggerirne un'uscita tra la seconda metà del 2019 e la prima metà del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.