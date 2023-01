Skull & Bones: Ubisoft si scusa per l'ennesimo rinvio e promette novità a breve

L'ennesimo rinvio di Skull & Bones (il sesto dall'annuncio dell'open world piratesco) spinge i ragazzi di Ubisoft Singapore a scusarsi pubblicamente sui social e a fare ammenda con la promessa di importanti novità, a cominciare dai video gameplay che verranno diffusi a breve.

La sussidiaria asiatica del colosso videoludico francese esordisce nel suo post su Twitter soffermandosi sui motivi del rinvio: "La nostra determinazione rimane immutata e lo stesso dicasi per la nostra concentrazione sul progetto. Vogliamo offrire la migliore esperienza di gioco possibile agli utenti, e questo sin dal day one. Il tempo aggiuntivo ci aiuterà quindi a tenere fede a questo impegno, con un ulteriore sforzo per lucidare e bilanciare il nostro gioco".

Ubisoft Singapore preannuncia inoltre l'arrivo di "un'ampia gamma di contenuti eccitanti che stanno per essere condivisi, e questo già a partire da domani (13 gennaio, ndr) con l'ultimo video diario della serie Of the Deck che mostrerà nuovi ed esclusivi filmati di gameplay incentrati sulla storia di Skull & Bones. Presto condivideremo anche tutte le informazioni sulla data di lancio e sulle tempistiche delle prossime fasi di test".

La nuova finestra di commercializzazione di Skull & Bones è prevista indicativamente tra aprile, maggio e giugno del 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Skull & Bones alla ricerca della gloria nell'Età d'Oro della pirateria.