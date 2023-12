Skull & Bones, è tutto vero: l'avventura piratesca di Ubisoft ha una data!

Tom Henderson lo aveva detto: c'era una possibile data ufficiale per Skull & Bones e così effettivamente è stato. Ai The Game Awards 2023, attraverso un nuovo trailer, Ubisoft rivela quando sarà finalmente possibile giocare la sua avventura piratesca.

Skull & Bones sarà disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a partire dal 16 febbraio 2024, una data in linea con quanto anticipato da Henderson, con l'insider che aveva fissato l'uscita dell'edizione Premium del gioco al 13 febbraio in early access. Dopo numerosi rinvii sembra proprio che il progetto targato Ubisoft Singapore sia davvero pronto a fare il suo esordio sul mercato.

Per il resto il filmato mostrato durante i The Game Awards 2023 ci offre un veloce riepilogo del gameplay dell'Action/Adventure cooperativo fino a 3 giocatori, che promette di offrire ai giocatori tante sfide ed avventure attraverso i mari a bordo dei propri vascelli. Annunciato all'E3 del 2017 e poi scomparso dalle scene per diversi anni, l'opera sarebbe dovuta uscire nel marzo del 2023, tuttavia a inizio anno Skull & Bones ha subito l'ennesimo rinvio senza che Ubisoft comunicasse nuove finestre di lancio chiare.

Dopo uno sviluppo molto lungo e travagliato, l'odissea di Skull & Bones sembra ormai vicina alla sua conclusione: appuntamento al 16 febbraio!