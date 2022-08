Skull & Bones in video: caratteristiche e Specifiche della versione PC

L'ultimo video approfondimento di Ubisoft sulle caratteristiche della versione PC di Skull & Bones s'accompagna alla pubblicazione dell'elenco dei Requisiti di sistema da soddisfare per giocare al meglio la nuova esperienza piratesca a mondo aperto in arrivo su PC e console.

I bucanieri del nuovo free roaming piratesco di Ubisoft che decideranno di solcare i mari su PC avranno l'opportunità di giocare in 4K con HDR e accedere alle tecnologie di upscaling più evolute di NVIDIA (DLSS) e AMD (FSR), con tanto di supporto al Ray Tracing.

Chi si cimenterà nelle battaglie navali di Skull & Bones su PC avrà inoltre accesso a una personalizzazione completa dell'esperienza di gioco, con un sistema di matchmaking bilanciato, server dedicati in Europa e nel resto del mondo e il sistema anti-cheat BattleEye.

La commercializzazione di Skull & Bones è prevista per l'8 novembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate il nuovo video, delle immagini inedite e l'infografica con la lista esaustiva dei Requisiti Minimi e Raccomandati in 1080p, oltre alle specifiche da soddisfare per giocare il titolo al massimo livello di dettaglio alla risoluzione di 1440p e in 4K.



