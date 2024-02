Skull & Bones: il nuovo video descrive un open world piratesco 'unico nel suo genere'

A pochi giorni di distanza dalla partenza dell'Open Beta di Skull & Bones, i ragazzi di Ubisoft Singapore confezionano un nuovo video diario incentrato sulle sfide affrontate per dare forma a un open world piratesco 'unico nel suo genere'.

Il nuovo filmato di approfondimento datoci in pasto dalla sussidiaria asiatica di Ubisoft ci tuffa (letteralmente!) nelle atmosfere di questa esperienza interattiva piena di battaglie navali, tesori da scoprire e alleanze da forgiare.

Il mondo di gioco di Skull & Bones viene descritto dagli sviluppatori come una vera e propria cornucopia di attività e missioni da svolgere, un titolo che farà della libertà e della personalizzazione le sue armi più affilate. Nel corso dell'avventura free roaming, i giocatori potranno solcare i mari delle Coste dell'Africa, delle Indie Orientali e dell'Isola Rossa per cimentarsi in sfide sempre diverse, o almeno è questo il messaggio veicolato da Ubisoft nel video diario di sviluppo che campeggia a inizio articolo.

La commercializzazione di Skull & Bones è prevista per il 16 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Gli acquirenti della Premium Edition di Skull & Bones e gli abbonati a Ubisoft Plus possono immergersi nelle atmosfere piratesche del nuovo open world di Ubi già a partire dal 13 febbraio.