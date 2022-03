Skull & Bones è vivo: iscrivetevi alla Closed Beta per provare il gioco di pirati

Nonostante il travagliato processo di sviluppo, Skull & Bones è un progetto ancora vivo, e Ubisoft si è detta contenta di come il titolo stia prendendo forma in questi ultimi mesi. Alcuni fortunati giocatori avranno ora la possibilità di provare in anteprima il gioco piratesco attraverso la appena annunciata fase di Closed Beta.

Il Programma Insider di Skull & Bones è una fase di testing live alla quale partecipano giocatori selezionati che vengono invitati a giocare a una prima versione del gioco in condizioni reali e in anteprima assoluta. L'obiettivo principale è raccogliere dati e feedback. Ubisoft è interessata a scoprire cosa faranno i giocatori quando potranno giocare liberamente, quando vogliono e come vogliono, ed è naturalmente interessata a scoprire il parere degli utenti sull'esperienza generale.

Per ora, il gruppo di partecipanti sarà piuttosto ristretto. La priorità della casa francofona è fare tutto con estrema cura, in modo da poter essere in grado di comprendere pienamente i feedback che in arrivo. Entrare nel Programma Insider significa impegnarsi nel testing di versioni non ancora definitive del gioco, in cui ci saranno bug ed errori, e contribuire a migliorare l'esperienza di gioco per il resto della community. Il candidato o la candidata ideale deve essere fan di Skull & Bones, deve avere passione per lo sviluppo di videogiochi e deve avere molto tempo libero da dedicare al testing. Se pensate di avere voglia e tempo a disposizione per mettere alla prova il titolo piratesco, allora vi rimandiamo a questo indirizzo dove potrete inviare la vostra candidatura (al momento il test sembra essere disponibile solo su PC tramite Ubisoft Connect).

Ubisoft ha confermato che Skull & Bones sarà un gioco prevalentemente multiplayer e che uscirà tra il 2023 e il 2024.