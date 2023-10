Skull Island Rise of Kong ha avuto solo un anno di sviluppo, secondo un report

Skull Island Rise of Kong si candida per il premio di gioco più brutto del 2023, ed il motivo per cui la produzione sembra fare acqua da tutte le parti potrebbe essere stato svelato da The Verge, che è entrata in contatto con una fonte anonima a conoscenza dei lavori svolti sul gioco.

Stando a quanto viene riportato da The Verge, è stato concesso solo un anno di tempo di sviluppo agli sviluppatori di Skull Island Rise of Kong. L'editore di giochi, GameMill Entertainment, è noto per aver già in passato ingaggiato sviluppatori indipendenti per realizzare giochi su licenza e per aver dato loro tempistiche molto ristrette sulla conclusione dei lavori. Nel caso di Skull Island, IguanaBee (gli sviluppatori del gioco) avrebbero iniziato a lavorare al gioco a giugno 2022 e puntavano a finirlo entro il 2 giugno 2023. Il progetto veniva portato avanti da un team piuttosto ristretto che poteva costituirsi di un minimo di 2 e un massimo di 20 persone. Questo perché i finanziamenti forniti da GameMill, ritenuti "inadeguati", hanno reso complicato mantenere operativi gli sviluppatori.

Al momento non ci sono commenti ufficiali in risposta al report, e tutto ciò che abbiamo è una recensione che ha sonoramente bocciato Skull Island Rise of Kong.