Altro che Skull Island Rise of Kong! King Kong per PS2 era bellissimo, che nostalgia

Con tutta probabilità Skull Island Rise of Kong è il gioco più brutto del 2023, peggio anche di The Lord of the Rings Gollum e Greyhill Incident. Ma l'uscita del titolo firmato IguanaBee ci ha ricordato che molti anni fa ci siamo goduto un videogioco su King Kong davvero degno di nota.

Era il novembre del 2005 quando Peter Jackson's King Kong, tie-in dell'omonimo film arrivato nelle sale lo stesso anno, fece il suo esordio su tutte le principali piattaforme dell'epoca. La versione PlayStation 2 è probabilmente la più famosa tra i giocatori italiani, ma l'opera sviluppata da Ubisoft è sbarcata anche su PC, Xbox, GameCube e l'allora neonata Xbox 360, ottenendo un grande successo non solo di critica, che ha valutato molto positivamente tutte le versioni principali del gioco, ma anche tra il pubblico, rimasto piacevolmente colpito dall'Action/Adventure confezionato dalla compagnia francese. King Kong fu anche un grande successo commerciale, vendendo in pochi mesi oltre 4.5 milioni di copie.

King Kong si presentava come un Action/Adventure dal buon ritmo e dall'alto tasso di spettacolarità e coinvolgimento grazie non solo a fasi di combattimento ed esplorazione ben strutturate, ma anche per un'eccellente realizzazione dell'ambiente circostante degli effetti sonori, il tutto condito con un comparto grafico all'avanguardia. La pregevole qualità dell'opera alla fine non sorprende: a rivestire il ruolo di director è stato infatti Michel Ancel, papà di Rayman e di Beyond Good & Evil, che anche in quest'occasione ha dimostrato le sue grandi qualità come game designer.

Non solo console maggiori: King Kong è sbarcato anche su sistemi portatili quali PSP, GBA, Nintendo DS oltre ai sistemi mobile di allora. Queste versioni non hanno tuttavia dimostrato la stessa qualità delle edizioni per piattaforme casalinghe: la versione DS in particolare è stata bocciata all'unanimità dalla critica a causa dei grossi problemi tecnici che l'affliggevano oltre ad una IA nemica fortemente sottotono.

Ciò comunque non ha intaccato l'impatto di King Kong, divenendo ben presto un titolo di culto tra i giocatori che ancora adesso lo ricordano con grande affetto. L'esatto opposto del nuovo videogioco basato sull'iconico gorilla, insomma: del resto pare che Skull Island Rise of Kong sia stato sviluppato in solo un anno, e se fosse davvero così il risultato finale di certo non sorprende.