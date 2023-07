Skull Island Rise of Kong: leak Amazon svela in anticipo il nuovo gioco di King Kong

Sebbene non sia ancora giunto l'annuncio ufficiale, Skull Island: Rise of Kong è stato avvistato sulle pagine di Amazon Spain. Si tratta di un nuovo videogioco curato da GameMill Entertainment, basato sulla celebre creatura colossale che ha segnato la storia del cinema.

Possiamo apprendere le prime informazioni sul titolo tramite la descrizione trapelata sulle pagine del rivenditore: "in Skull Island: Rise of Kong intraprendi un'avventura d'azione in terza persona per vendicare la morte dei tuoi genitori per mano dell'ultimo predatore alfa: Gaw. Doma ondate di bestie primordiali e sconfiggi i servitori del tuo acerrimo nemico per diventare il legittimo re di Skull Island. Attraversa l'isola misteriosa e scopri la storia e i segreti che nasconde mentre ti imbatti in paludi, cascate, giungle e grotte piene di teschi che donano potere alla flora e alla fauna dell'isola". Secondo quanto riferito da Wikizilla, Gaw è un titolo che si riferisce al leader dei Deathrunners, una specie immaginaria di dinosauri dromaeosauridi originaria di Skull Island.

Stando a quanto emerso tramite Amazon Spain, Skull Island: Rise of Kong arriverà su console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch (al momento non abbiamo conferme circa la pubblicazione su PC). Nell'attesa che GameMill Entertainment faccia il suo annuncio ufficiale, potete già dare uno sguardo al comparto visivo del titolo tramite la prima serie di immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.