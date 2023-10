Skull Island Rise of Kong è terribile ma ha tante recensioni positive: c'è un motivo!

Qual è il videogioco più brutto del 2023? I candidati sono due, ovvero The Lord of the Rings Gollum e Skull Island Rise of Kong, entrambi bocciati calorosamente da pubblico e critica. In queste ultime ore Rise of Kong sta ricevendo recensioni positive da parte dei giocatori su Metacritic. Ma perché? C'è un motivo ben preciso, e potrebbe stupirvi.

A quanto pare alcuni giocatori si sarebbero organizzati per dare voti alti a Skull Island Rise of Kong, così da non far perdere a Gollum il premio di peggior videogioco dell'anno. Al momento, The Lord of the Rings Gollum ha uno user score di 1.1 su Metacritic mentre Rise of Kong vola alto con uno user score di 3.7 e tante recensioni positive, alcune persino con voto 10/10.

Nella nostra recensione di Skull Island Rise of Kong abbiamo bocciato il gioco senza possibilità di appello, si tratta di un prodotto grezzo e non rifinito, con un comparto tecnico datato, meccaniche di gameplay male implementate e in generale tanti problemi tecnici che non permettono in alcun modo di raggiungere la sufficienza.

Skull Island Rise of Kong è stato sviluppato in meno di 12 mesi secondo un report, con un budget piuttosto ridotto, per questo il risultato finale è decisamente deludente.