Skull Island Rise of Kong è tremendo, la prima recensione è enormemente negativa

Sta diventando un meme l'uscita di Skull Island Rise of Kong, il gioco è già diventato oggetto di pareri estremamente negativi da parte dei giocatori, adesso arriva anche la prima recensione da parte di una testata internazionale (IGN USA) che, nemmeno a dirlo, massacra il gioco in ogni suo aspetto.

IGN "premia" Skull Island Rise of Kong con un voto di 3.0/10, unico voto presente su Metacritic, dove lo User Score sale invece fino a 3.8/10. Non va meglio su Steam, sul marketplace di Valve l'accoglienza è "Perlopiù negativa" e del resto non potrebbe essere altrimenti per un gioco praticamente rotto.

Skull Island Rise of Kong è pieno di problemi: dal comparto tecnico (bug, glitch e crash sono all'ordine del minuto) alla grafica datata, anche il gameplay non funziona correttamente con meccaniche spesso solo abbozzate e non implementate correttamente, per non parlare delle sequenze filmate con animazioni mai completate.

Insomma, un vero disastro per un gioco venduto al prezzo di 39,99 euro. Skull Island Rise of Kong è disponibile su tutte le principali piattaforma e a quanto pare si candida a battere The Lord of the Rings Gollum come peggior gioco del 2023. Presto su queste pagine troverete la recensione di Skull Island Rise of Kong, vi abbiamo avvisato...