Skull Island Rise of Kong ora è ufficiale: King Kong ritorna ad autunno 2023

Dopo il leak di Amazon che aveva anticipato l'esistenza di Skull Island Rise of Kong, IguanaBee e GameMill Entertainment confermano ufficialmente lo sviluppo del nuovo gioco di King Kong, con tanto di trailer d'annuncio che ci ha offerto un primo assaggio dell'opera.

Skull Island Rise of Kong è previsto nel corso dell'autunno 2023 su PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, venduto in Standard Edition a 39,99 dollari e nella versione Colossal Edition a 49,99 dollari comprensiva di 8 filtri grafici differenti, compresi alcuni ispirati alle pellicole di King Kong viste nel 1933 e negli anni '70.

Skull Island Rise of Kong ci mette nei panni di un King Kong ancora giovane e rimasto orfano che si fa strada attraverso l'isola nel tentativo di divenirne il dominatore assoluto, nel frattempo che cerca vendetta nei confronti di Gaw. Impostato come un Action/Adventure in terza persona, Kong potrà effettuare in combattimento un'ampia varietà di attacchi e combo con cui distruggere i suoi nemici, con ulteriori poteri aggiuntivi da sbloccare un poco alla volta proseguendo nell'avventura, affrontando boss e vivendo determinati eventi.

L'isola offrirà inoltre uno scenario piuttosto variegato tra giungle, paludi, caverne e territori montuosi da esplorare in cerca di collezionabili e nuove aree da sbloccare. Per il momento non ci sono dettagli più chiari sul debutto sul mercato, ma considerato che non dovrebbe essere troppo lontano, aspettiamo novità concrete già nel corso delle prossime settimane.