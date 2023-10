Skull Rise of Kong è brutto come sembra? Eccolo in azione nei primi minuti di gioco

Skull Rise of Kong non sembra essere un titolo particolarmente promettente, con le prime segnalazioni dei giocatori che parlano di una produzione scadente, in grado di far competizione allo sfortunato The Lord of the Rings: Gollum.

A seguito di queste prime avvisaglie, IGN.com ci consente di dare uno sguardo ravvicinato a Skull Island Rise of Kong, titolo che, effettivamente, non sembra avere qualità degne della storica serie cinematografica su cui si basa.

Il filmato che vi abbiamo riportato più in alto mette in mostra i primi 15 minuti di gameplay tratti dal titolo sviluppato da GameMill Entertainment: con uno stile estetico poco ispirato, una grafica rozza e animazioni approssimative, Skull Island Rise of Kong non sembra presentarsi proprio nel migliore dei modi al pubblico. Ma quale sarà il nostro obiettivo di gioco In Rise of Kong? "Intraprendi una missione per vendicare la morte dei tuoi genitori per mano del predatore alfa: Gaw. Conquista ondate di bestie primordiali e sconfiggi i servitori del tuo arcinemico", è ciò che recita la descrizione ufficiale del titolo.

Skull Island Rise of Kong è disponibile dalla giornata di ieri su PC e console PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Cosa ve ne pare della nuova trasposizione videoludica di King Kong?