Skullgirls 2nd Encore: il picchiaduro di Lab Zero uscirà il 22 ottobre su Nintendo Switch

Skullgirls 2nd Encore, il frenetico picchiaduro 2D sviluppato dai ragazzi di Lab Zero, arriverà finalmente su Nintendo Switch la prossima settimana. I giocatori potranno mettere le mani sul gioco a partire dal 22 ottobre.

Per chi non lo conoscesse, Skullgirls è un gioco di combattimento pubblicato per la prima volta nel lontano 2012, con una serie di personaggi unici e dal fascino magnetico, location dettagliate e una lore profonda (con tinte sorprendentemente dark), il tutto contornato dalla qualità produttiva di Lab Zero. Il gioco prende ispirazione dalle serie di Marvel e Capcom e presenta diverse modalità di gioco e una colonna sonora degna di nota, creata ad hoc da Michiru Yamane, già compositore di Castelvania. Skullgirls 2nd Encore è l'ultima versione del gioco disponibile e include tutti i DLC pubblicati in precedenza.

Dopo il successo di critica per Indivisible (di cui potete leggere la recensione qui), i fan di Lab Zero avranno un altro motivo per festeggiare. Vi ricordiamo che Skullgirls 2nd Encore uscirà su Nintendo Switch il 22 ottobre ed è già disponibile su PlayStation 4, PS Vita e PC. La versione Xbox One è stata annunciata da tempo ma non è ancora prevista una data di pubblicazione ufficiale.