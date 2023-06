Skullgirls bombardato di recensioni negative su Steam dopo l'ultima patch

Nelle ultime 24 ore Skullgirls, il picchiaduro 2D di Hidden Variable Studios distribuito da Autumn Games, ha ricevuto oltre 600 recensioni negative su Steam, al punto che le valutazioni recenti sono diventate "Estremamente negative".

Il motivo? L'ultima patch rilasciata per il gioco. L'obiettivo dell'aggiornamento era apportare alcune migliorie e, soprattutto, correggere degli artwork che secondo gli sviluppatori non riflettevano i valori del gioco o la visione del brand per il futuro.

Tradotto, la patch rilasciata il 26 Giugno su PC, console e versioni mobile del gioco ha rimosso allusioni a gruppi d'odio nel mondo reale, che potevano essere rilevate nel vestito e nell'iconografia dell'esercito Black Egret di Skullgirls, in particolar modo nelle fasce al braccio in stile nazista.

Una particolare attenzione è stata data anche ai personaggi il cui design poteva richiamare feticismi o sessualizzazioni, soprattutto in relazione ai componenti del roster più giovani. Un discorso analogo per qualsiasi contenuto giudicato di cattivo gusto o razzista.

Per adeguarsi a quanto sopra, 15 artowrk della galleria di gioco sono quindi stati ritoccati, mentre 4 illustrazioni sono state del tutto rimosse. Persino alcune animazioni nel gioco sono state riviste, così come sono state alterati alcune scene nella modalità storia che toccavano tematiche sensibili.

Tutto questo ha fatto infuriare gli utenti di Steam, che a quanto pare non hanno gradito l'aggiornamento e hanno deciso di lasciare recensioni negative a raffica per mostrare agli sviluppatori di Skullgirls tutto il proprio malcontento.