Skully ha una data d'uscita: il bizzarro teschio presto in arrivo su PC e console

Sviluppato negli studi di Finish Line Games ed edito da Modus Games, il bizzarro titolo avente per protagonista un teschio rianimato da una misteriosa divinità si appresta ad arrivare su PC e console.

Riaffiorato sulle rive di un atollo misterioso, il protagonista sarà riportato in vita con lo scopo di intervenire in una guerra che vede coinvolti i tre fratelli dell'entità divina che gli ha offerto una seconda possibilità. Nel tentativo di preservare l'isola, che rischia di essere distrutta dal conflitto, il teschio, soprannominato Skully, dovrà aggirarsi in questo strano paradiso tropicale, sfruttando ogni sua abilità per farsi strada tra le ambientazioni proposte.

In quanto teschio, le opzioni di movimento non sono chiaramente molte, ma questo peculiare alter ego videoludico può agilmente rotolare e compiere grandi balzi. Lungo 18 livelli e 7 ambientazioni, Skully potrà contare su tre differenti forme in cui trasformarsi per far fronte ai numerosi nemici presenti sull'isola. Per farvi un'idea più dettagliata del gameplay proposto da Skully, in apertura a questa news trovate una sessione di gioco della durata di circa 10 minuti, pubblicata da Modus Games. In calce sono invece disponibili alcune immagini.



Skully arriverà su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 4 agosto 2020.