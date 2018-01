Sky: 27 minuti di gameplay per il nuovo gioco degli autori di Journey e Flower

AllGamesDelta ha pubblicato un video gameplay inedito di Sky , il nuovo gioco degli autori diatteso in esclusiva temporanea per i dispositivi. Il filmato, della durata complessiva di oltre 27 minuti, può essere visionato in cima alla notizia.

Come spiegato dallo stesso Jenova Chen, game director e fondatore di ThatGameCompany, in Sky si vestiranno i panni di un "bambino della luce", con il compito di riportare la luce anche negli angoli più oscuri del mondo di gioco. La nuova sequenza di gameplay ci permette di apprezzare ancora più a fondo la direzione artistica e l'importanza rivestita dalle fasi esplorative.

Ricordiamo che Sky è atteso nel corso dell'inverno su Apple TV, iPad e iPhone, per poi arrivare in seguito anche su altre piattaforme non ancora specificate.