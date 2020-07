Sky Beneath: il platform tra Portal e The Talos Principle arriva nel 2021 su PC e console

Le fucine digitali di Mindhaven Games sfornano il trailer di presentazione di Sky Beneath, un interessante puzzle platform che s'ispira a The Talos Principle e Portal per condurci in una dimensione sci-fi dove è possibile piegare la gravità al proprio volere.

La protagonista di questa esperienza fantascientifica è Cassie, una Scavenger chiamata a recuperare dei materiali preziosi all'interno di strutture minerarie abbandonate. Con l'aiuto della compagna Annie, la nostra intrepida Scavenger dovrà risolvere diversi enigmi ambientali prendendo il controllo della gravità.

L'impalcatura di gioco eretta da Mindhaven andrà quindi a poggiarsi sulle attività da svolgere per spostarsi in maniera intuitiva nello scenario e manipolare gli oggetti disseminati nella mappa, il tutto attraverso i poteri gravitazionali di Cassie e Annie.

Come suggerito dal video di annuncio e dalle relative immagini che trovate in galleria, Sky Beneath proporrà un ventaglio piuttosto ampio e variegato di ambientazioni, dalle strutture fatiscenti dei complessi minerari alle giungle aliene. Per proseguire nell'avventura, le due Scavenger dovranno raccogliere i manufatti tecnologici extraterrestri disseminati nello scenario e servirsene per potenziare le proprie abilità basate sulla manipolazione della gravità. L'uscita di Sky Beneath è prevista nel 2021 su PC e console, presumibilmente su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.