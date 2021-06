Sky Children of the Light arriva oggi su Switch, il download è gratis

Dopo essere già stato pubblicato su dispositivi mobile, Sky: Children of the Light è da oggi disponibile anche su Nintendo Switch. Il titolo, sviluppato dagli autori di Journey e Flower, è disponibile per il download gratuito tramite l'eShop dell'ibrida della grande N.

Lanciato originariamente nel luglio 2019 su iOS e ad aprile 2020 per Android, i giocatori arrivano in Sky come figli della luce per svelare i misteri di un regno desolato e riportare le stelle cadute nelle loro costellazioni. I giocatori possono esplorare sette regni onirici con amici loro affini e qui possono volare, tenersi per mano e collaborare insieme. Con compassione, amicizia e altruismo in qualità di elementi centrali di Sky, l'esperienza innovativa del gioco ha ottenuto il plauso della critica e diversi premi.

Come detto, il download del gioco è gratuito, ma sono disponibili contenuti aggiuntivi con cui arricchire la vostra esperienza. Tra questi troviamo lo Starter Pack che include due nuovi mantelli, un flauto, una nuova acconciatura, 75 candele e una sorpresa extra, il tutto al costo di 32,99 euro.

In coincidenza del lancio su Switch, Sky Children of the Light accoglie inoltre l'evento crossover con il personaggio de Il Piccolo Principe, tratto dal celebre romanzo per bambini scritto da Antoine de Saint-Exupéry, e riceve la nuova mappa Starlight Desert a cui potete dare un'occhiata tramite il video che trovate in cima. La nuova stagione del titolo avrà inizio il 6 luglio, ed avrete l'occasione di acquistare Le Petit Prince Season Pass al costo di 10,99 euro oppure il Gift Pass Bundle (ovvero tre pass che potete condividere con gli amici) a 21,99 euro.

