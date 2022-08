Sky Children of the Light debutterà su PS4 e PS5 con supporto Cross-Play

Thatgamecompany ha annunciato la versione PlayStation di Sky Children of the Light (Sky Figli della Luce nella versione italiana). Il gioco è già disponibile su varie piattaforme ma non ancora su PS4 e PS5, presto uscirà anche su console Sony con supporto Cross-Play.

Lo studio Thatgamecompany fa sapere di "voler espandere il supporto Cross-Play così da pemettere a tutti di giocare indipendentemente dalla piattaforma in loro possesso."

Sky Children of the Light è stato pubblicato nel 2019 su iPhone e iPad e l'anno successivo su Android, per poi arrivare anche su Nintendo Switch, la versione PlayStation è ancora priva di una data di uscita, non sappiamo se il gioco arriverà su PS4 e PS5 nel corso del 2022 o durante l'anno successivo. Sky Children of the Light potrebbe arrivare anche su altre piattaforme in futuro considerando le parole del team di sviluppo, che ha parlato chiaramente della volontà di espandere l'universo di Sky su più piattaforme.

In primavera è stato annunciato Sky The Animation Project, un progetto ancora non del tutto chiaro per portare l'universo di Sky nel mondo dell'animazione, non sappiamo se con un cortometraggio, un film animato (o in CGI) o magari una serie televisiva, al momento si tratta di un concept ancora in fase di definizione.