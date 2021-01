Sky Children Of The Light: disponibile la nuova espansione Season of Dreams

Dopo aver confermato che la versione Nintendo Switch del gioco sarà distribuito nel corso della prossima primavera, thatgamecompany ha inaugurato il 2021 con la pubblicazione di una nuova espansione in arrivo per Sky: Children Of The Light.

Intitolato Season of Dreams, questo nuovo pacchetto extra saprà rivitalizzare l'esperienza ludica del social platformer con l'introduzione di una nuova storia, due aree esplorabili, e diversi elementi secondari come quattro emote inedite (Showdance, Peek, Spin Trick, e Bear Hug), quattro maschere, due paia di copricapi e pantaloni. Oltre a questo, potrete divertirvi anche con uno strumento musicale nuovo di zecca adeguatamente accompagnato da due spartiti originali. L'espansione è accessibile a tutti coloro che acquisteranno l'Adventure Pass a 9,99 euro. La Stagione dei Sogni inizia oggi, lunedì 4 gennaio, e terminerà il prossimo 15 marzo.

Sky: Children of the Light è il più recente progetto creato dagli autori di Journey. Esattamente come quest'ultimo, si tratta di un titolo basato sul concetto di viaggio, scoperta e condivisione: "Artisticamente ammaliante e concettualmente affascinante, l’ultima opera di Thatgamecompany non sempre si dimostra degna delle sue ambizioni, ma riesce comunque a regalare a tutti i Figli della Luce un’avventura unica nel suo genere, dove il viaggio è solo un pretesto per imparare a conoscersi, a fidarsi e a proseguire insieme", questo il commento del nostro Giuseppe Arace nella Recensione di Sky: Children of the Light. Il titolo è attualmente disponibile su dispositivi iOS e Android, e giungerà su Switch nella primavera di quest'anno.