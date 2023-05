Sky Children of the Light: la fiaba interattiva dei creatori di Journey arriva su PC

Nella giornata dominata dall'annuncio ufficiale del PlayStation Showcase 2023, i ragazzi di thatgamecompany solleticano la curiosità degli appassionati di avventure interattive "alla Journey" confermando di essere al lavoro sulla versione PC dell'avventura interattiva Sky Children of the Light.

Lanciato originariamente su sistemi mobile, Sky trasporta gli appassionati in un mondo incantato per fargli assumere i panni dei Figli della Luce, degli esseri ancestrali desiderosi di riportare le stelle cadute alle loro costellazioni d'origine diffondendo la speranza negli angoli più desolati del regno.

Ciascuno dei sette regni di cui si compone il caleidoscopico universo virtuale di Sky Children of the Light è liberamente esplorabile dai giocatori e, come sperimentato dagli emuli dei viaggiatori silenti di Journey, propone numerosi enigmi ambientali e delle attività da completare socializzando con gli altri viaggiatori incontrati per caso lungo il proprio cammino.

Le sfide da svolgere si focalizzano sulla ricerca degli spiriti astrali caduti, una missione che accomunerà tutti i Figli della Luce e li spronerà a collaborare per avventurarsi nei reami più oscuri, con il sottofondo di una colonna sonora che segue il flusso degli eventi per assecondarne il comparto artistico.

Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio della versione PC della nuova avventura dei creatori di Journey; nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Sky Children of the Light.