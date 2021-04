Sky Children of the Light su Nintendo Switch: nuova finestra di lancio dal team di Journey

Pubblicata nell'estate 2019 in esclusiva su dispositivi mobile, la nuova creatura videoludica degli autori di Journey avrebbe ormai dovuto essere disponibile su console Nintendo da diverso tempo.

In origine, infatti, la finestra di lancio di Sky: Children of the Light su Nintendo Switch era stata fissata da Thatgamecompany per il 2020. Le difficoltà sollevate dalla crisi sanitarla internazionale hanno tuttavia imposto alla software house un rinvio dell'appuntamento, ricalendarizzato per la primavera 2021. Dal team di sviluppo, giunge però ora una ulteriore comunicazione, che fa slittare ancora di qualche mese l'uscita del gioco. Il debutto di Sky: Children of the Light sulla console ibrida è dunque ora fissato per il giugno 2021.

Su Nintendo Switch, l'apprezzata produzione sarà free-to-start, con le successive espansioni disponibili a pagamento, esattamente come avviene su dispositivi iOS e Android. Proprio di recente, Thatgamecompany ha presentato "Season of Assembly", il nuovo arco narrativo che amplia l'universo di questa avventura incentrata sulla creazione di legami con gli altri giocatori. Direttamente in apertura a questa news, potete trovare il trailer dedicato.



In attesa di maggiori dettagli sul debutto del titolo, segnaliamo che in un anno Sky: Children of the Light ha totalizzato oltre 20 milioni di download. La community è tutt'oggi estremamente attiva, come dimostrato dal milione di dollari raccolto in occasione di un evento speciale volto a sostenere l'azione di Medici Senza Frontiere a seguito del diffondersi della crisi sanitaria internazionale.