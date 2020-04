Sky Children of the Light: la nuova avventura degli autori di Journey è gratis su Android

Gli sviluppatori di ThatGameCompany confermano l'approdo di Sky Children of the Light su Google Play: nell'attesa che il nuovo titolo di Jenova Chen arrivi su console, l'ultima avventura degli sviluppatori di Journey è gratis su sistemi mobile Android.

Il seguito spirituale di Journey, premiato come Gioco dell'Anno nel 2013 in diverse manifestazioni di settore, ci trasporta nel mondo incantato di Sky per farci indossare i panni dei Figli della Luce e diffondere la speranza in questo regno desolato per cercare di riportare le stelle cadute alle loro costellazioni originarie.

L'esperienza contenutistica di Sky Children of the Light annovera sette regni da visitare in maniera completamente libera, ciascuno con enigmi ambientali e attività da svolgere socializzando con gli altri giocatori. Gli appassionati del genere possono personalizzare il proprio alter-ego e partecipare ad eventi multiplayer per avventurarsi nei reami più bui di Sky, il tutto per salvare gli spiriti caduti nel limbo e scoprire antichi tesori. Proprio come in Journey e, prima ancora, in Flower, a rendere ancora più onirica l'atmosfera del titolo ci pensa una colonna sonora d'impatto che "dialoga armoniosamente" con il comparto artistico e la narrazione dell'opera.

Prima di lasciarvi al video che conferma la possibilità di scaricare gratis il titolo su tablet e smartphone Android, vi riordiamo che su queste pagine trovate la nostra recensione di Sky Children of the Light.