Sky Children of the Light, il nuovo gioco degli autori di Journey arriva su iPhone

Sky Children of the Light è il nuovo gioco di thatgamecompany (studio autore di Journey e Flower) ora disponibile per il download su piattaforme iOS come iPhone, iPad e Apple TV.

Sky Children of the Light viene distribuito come free to play con supporto per gli acquisti in-app, di seguito la sinossi ufficiale: "Benvenuti nell'incantevole mondo di Sky, un regno meravigliosamente animato, in attesa di essere esplorato da te e dai tuoi cari. In Sky iniziamo come Figli della Luce, pronti a diffondere la speranza attraverso il regno desolato con lo scopo di riportare le stelle cadute nelle loro costellazioni."

Nel regno di Sky, potrai...

Librarti in volo ed esplorare 7 regni onirici per svelare il mistero

Incontrare e socializzare con altri giocatori come te in tutto il mondo

Esprimerti liberamente con una graziosa selezione di personalizzazioni

Unirti agli altri per avventurarti nei regni più tenebrosi, salvare gli spiriti e scoprire antichi tesori

Regalare candele di luce in segno di stima e coltivare le amicizie

Goderti un'esperienza musicale unica e creare armonie insieme

Entrare a far parte di un mondo in crescente espansione con l'aggiunta di nuove attrazioni, inclusi eventi stagionali ed espansione dei regni

Il gioco uscirà in seguito anche su PC, console e Android, nel frattempo potete scaricare Sky Children of the Light da App Store, la compatibilità è garantita con i più recenti modelli di iPhone, iPad ed Apple TV.