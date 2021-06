Sky Children of the Light: il nuovo trailer celebra l'imminente lancio su Nintendo Switch

Il team di sviluppo di ThatGameCompany si prepara al lancio di Sky Children of the Light su Switch con un gameplay trailer che consente all'utenza della console Nintendo di familiarizzare con le atmosfere fiabesche e l'esperienza di gioco della nuova avventura curata da Jenova Chen, il papà di Journey.

Il titolo, lanciato originariamente su sistemi mobile, trasporta gli appassionati nel mondo incantato di Sky per fargli vivere l'esperienza di un Figlio della Luce, un essere chiamato a diffondere la speranza negli angoli più desolati del regno cercando di riportare le stelle cadute alle loro costellazioni d'origine.

Ciascuno dei regni di cui si compone il colorato microcosmo di Sky Children of the Light è liberamente esplorabile e propone numerosi enigmi ambientali, oltre a delle attività da completare socializzando gli altri giocatori seguendo uno schema non troppo dissimile da quello apprezzato in Journey.

Le sfide da svolgere vertono attorno alla ricerca degli spiriti astrali caduti, da qui la necessità di collaborare con gli altri giocatori per poter avventurarsi nei reami più oscuri di Sky. Il tutto, con il sottofondo di una colonna sonora che segue in maniera armoniosa il flusso degli eventi e asseconda il comparto artistico cambiando di tono nel passaggio da una regione all'altra del mondo virtuale. Il porting Nintendo Switch dell'avventura di ThatGameCompany è previsto in uscita per il 29 giugno. Nel frattempo, invitiamo chi desidera approfondire la conoscenza di questo titolo a leggere la nostra recensione di Sky Children of the Light.