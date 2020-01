Sky Children of the Light: il papà di Journey conferma l'arrivo del gioco su PS4 e Switch

In occasione di un'intervista concessa a MCV, Jenova Chen ha ribadito la volontà degli autori di ThatGameCompany di portare Sky Children of the Light su console, nella fattispecie PlayStation 4 e Nintendo Switch come citato espressamente dal papà di Journey.

In qualità di co-fondatore e direttore creativo di thatgamecompany, Genova Chen ha ripercorso le tappe principali dello sviluppo di Sky e illustrato la visione della software house californiana per spiegare come "il nostro gioco gira su iPad, su PC e girerà su console in futuro, è un titolo destinato ad approdare su tutte le piattaforme. E a prescindere dal fatto che tu abbia un sistema PlayStation o Switch, supporterà il crossplay".

Sky è arrivato su iPhone a luglio in coincidenza con l'uscita sugli altri dispositivi della famiglia iOS come iPad e Apple TV: nel corso del 2020 dovremo perciò assistere al lancio del titolo su PC, sistemi mobile Android e, a giudicare dalle parole dello stesso Chen, PlayStation 4, Nintendo Switch e presumibilmente anche Xbox One.

Speriamo quindi di saperne qualcosa di più sulla trasposizione PC e console dell'ultima fatica digitale degli autori di Journey, Flow e Flower; nel frattempo, vi invitiamo ad approfondire la conoscenza di questa evocativa avventura leggendo la nostra recensione di Sky Children of the Light.