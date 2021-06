Sky Children of the Light: un trailer annuncia la data d'uscita su Switch

Lo show d'apertura del Summer Game Fest è stato l'occasione per vedere nuovamente in azione Sky: Children of the Light, produzione firmata Thatgamecompany e già uscita su sistemi iOS e Android a cavallo tra il 2019 e il 2020. Adesso c'è finalmente una data definitiva anche per la versione Nintendo Switch.

L'avventura dagli autori di Journey farà il suo debutto sulla console ibrida a partire dal prossimo 29 giugno, come rivelato al termine del breve trailer mostrato durante l'evento. In aggiunta, la stagione incentrata sul Piccolo Principe inizierà il 6 luglio 2021. In Sky impersoneremo i Figli della Luce con lo scopo di riportare speranza attraverso un regno decaduto, riportando ogni stella alla propria rispettiva costellazione. I giocatori potranno esplorare sette diversi regni onirici, incontrando ed interagendo con tanti altri utenti da tutto il mondo e scambiandosi doni per stringere nuove amicizie. In aggiunta, è possibile affrontare tante storie ed avventure diverse grazie ai diversi eventi e stagioni pensati da Thatgamecompany per espandere sempre di più la loro produzione, come ad esempio l'espansione Season of Dreams per Sky Children of the Light.

Nel corso del suo primo anno, Sky Children of the Light ha raggiunto oltre 20 milioni di download: numeri che hanno continuato a crescere nel corso dei mesi successivi e che molto probabilmente aumenteranno ancora con il debutto del gioco su Switch.