Sky Children of the Light, da videogioco ad animazione: annunciato Sky Animation Project

A distanza di circa un anno dalla pubblicazione della versione Nintendo Switch di Sky: Children of Light, il team di sviluppo dell'apprezzato titolo torna ad offrire novità sulla sua IP.

Dopo aver dato vita al poetico Journey, gli sviluppatori di thatgamecompany hanno catturato il pubblico con altre produzioni suggestive, incluse il successivo Sky: Children of the Light. Distribuito sul mercato videoludico in formato free to play, il titolo si appresta ora a varcare i confini del mondo dei videogiochi. Tramite il primo teaser trailer che potete visionare in apertura a questa news, il team di sviluppo ha infatti confermato che Sky: Children of the Light sta per farsi strada nel mondo dell'animazione.



Con il titolo provvisorio di Sky Animation Project, il progetto non ha ancora rivelato la sua effettiva natura. Al momento, ad esempio, non sappiamo se il tutto si tradurrà in un lungometraggio o in un cortometraggio animato, o, ancora in una serie animata dedicata. Quel che è invece certo, è che la produzione includerà personaggi completamente inediti rispetto a quanto visto nel videogioco di thatgamecompany.



Per festeggiare l'annuncio, la software house ha inoltre confermato l'intenzione di continuare ad offrire un supporto post lancio a Sky: Children of Light, grazie a numerose iniziative stagionali dedicate.