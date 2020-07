Sky Figli della Luce festeggia il primo anno con oltre 20 milioni di download

Thatgamecompany annuncia che Sky Figli della Luce è stato scaricato oltre 20 milioni di volte, obiettivo raggiunto con anticipo rispetto al suo primo anniversario. Sky è stato ampiamente apprezzato per la sua esperienza di gioco rivoluzionaria che promuove la compassione, l'amicizia e i comportamenti altruisti nel gioco e nella sua community.

Negli ultimi mesi Sky è stato anche premiato con diversi riconoscimenti, tra cui iPhone Game of the Year e Apple Design Award, Mobile Game of the Year di SXSW, Audience Award del 'Game Developers Choice Awards, Webby Awards Best Visual Design, Mobile Games Awards People's Choice Award, e tanti altri. Il gioco è stato nominato in numerose categorie artistiche, sonore e tecniche anche in altri premi. Durante la settimana del Primo Anniversario di Sky (dal 13 luglio al 19 luglio), ci saranno eventi di rilievo per i membri della community e per i nuovi fan che vi prenderanno parte.

Nuova Avventura Stagione del Santuario

Tuffatevi in quest'avventura estiva in edizione speciale! Questa stagione unica nel suo genere si svolgerà nelle nuove isole vacanziere appena svelate nel Daylight Prairie Realm. L'intera stagione è stata progettata per offrire un'esperienza ideale per i giocatori che rimangono a casa in tutta sicurezza. Incontra i nuovi personaggi stagionali, scopri le varie storie di contorno all'interno della nuova area e sblocca i divertenti oggetti da collezione ispirati all'estate lungo il percorso!

Nuovo Merchandising

A grande richiesta, thatgamecompany lancerà una piccola selezione di merchandising ufficiale Sky durante la settimana dell'anniversario. In linea con l'etica indie dello studio, gli articoli sono stati progettati con cura e attenzione, prodotti in piccoli lotti alla volta e verranno spediti con gratitudine e amore. Sarà un regalo perfetto da inviare agli altri fan!

Eventi del Primo Anniversario

I giocatori di Sky avranno accesso a un cappello personalizzato 1 Year Anniversary in cambio di cuori. I giocatori che entreranno nella nuova area potranno godere anche di altre feste e decorazioni a tema di compleanno.

Jenova Chen, co-fondatore e direttore creativo ha commentato: "Senza dubbio, Sky è stato uno dei capitoli più emozionanti, impegnativi, gratificanti e toccanti per lo studio di thatgamecompany. Abbiamo umilmente lanciato Sky un anno fa con la speranza che potesse evocare o toccare emotivamente il cuore delle persone... Non credo che fossimo pronti per la risposta dei giocatori o che più di 20 milioni di fan avrebbero potuto giocarci. Il suo mondo è diventato davvero il rifugio della community per essere se stessi e per connettersi positivamente con gli altri. Non vediamo l'ora di far crescere ulteriormente questo spazio con i nostri fan nel corso del prossimo anno".