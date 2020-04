Sky Figli della Luce: al via la Stagione dell'Incanto

Sky Children of the Light è disponibile ora anche su Android e per l'occasione gli sviluppatori hanno dato il via alla Stagione dell'Incanto che porta in dote una nuova serie di eventi in-game per una durata totale di nove settimane.

"Mentre una misteriosa barca si muove nel crepuscolo, il suo inquietante richiamo attira i figli di Sky verso una nave abbandonata nel Deserto Dorato."



La Stagione dell'Incanto di Sky Figli della Luce durerà nove settimane, ecco le novità in arrivo:

Imbarcati in spedizioni per conoscere i poteri che si nascondono dietro le 6 sorgenti di luce colorata

Ricevi e impara sei nuove espressioni, sei acconciature, quattro mantelli, quattro maschere, uno spartito musicale, un ciondolo stagionale e 2 regali definitivi

Nuove tipologie di quest: i giocatori dovranno progredire all'interno del Deserto Dorato così come negli altri reami

Spiriti Rari: gli antenati delle stagioni passate continuano ad apparire nel regno, offrendo ai giocatori l'occasione di scoprirli, costruire amicizie e sbloccare oggetti

Annunciato anche l'evento Earth Day/Days of Nature in programma dal 22 al 26 aprile, maggiori dettagli sono in arrivo. Sky Children of Light è disponibile gratis su App Store, Google Play ed è in arrivo su Nintendo Switch e altre piattaforme come Apple TV, Mac, PC e console. Tutte le caratteristiche della Stagione dell’Incanto possono essere attivate acquistando il pack a 10,99€, oppure grazie all'acquisto del bundle 3-pack disponibile a 21,99€.