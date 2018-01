Sky Force Anniversary: Limited Run Games annuncia le edizioni retail per PS4 e PS Vita

Nei giorni scorsi,ha annunciato l'arrivo delle edizioni retail diper PlayStation 4 e PlayStation Vita.

Saranno acquistabili a partire dal 26 gennaio 2018 sul sito ufficiale della compagnia. Potete ammirare il packshot nell'immagine condivisa in calce a questa notizia. Per chi non lo sapesse, Limited Run Games si occupa della realizzazione e della distribuzione delle edizioni fisiche (in quantità limitate) di alcuni giochi normalmente disponibili esclusivamente sul PlayStation Store. Entro la fine di quest'anno dovrebbe arrivare anche un primo misterioso titolo per Nintendo Switch: secondo alcuni, potrebbe trattarsi di Golf Story.

Sky Force Anniversary, ultimo capitolo della serie nata su dispositivi mobili, è attualmente disponibile in formato digitale su Steam, Apple TV, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox One.