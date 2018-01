Sky Force Reloaded si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch

Sky Force Reloaded, già disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, uscirà anche suilin Nord America. A segnalarlo è Nintendo Everything , che ha notato la sua presenza nelnordamericano, dove viene proposto a 9,99 dollari.

Mentre vi scriviamo non è disponibile nessuna informazione per quanto riguarda la data di lancio sul mercato europeo, ma con tutta probabilità è solo questione di tempo prima che appaia anche nel nostro eShop. Sky Force Reloaded è uno shoot 'em up arcade già disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Android e iOS. Si tratta di un remake del titolo originale pubblicato nell'ormai lontano 2006 su dispositivi Symbian, Pocket PC, Palm webOS e persino PSP, dove per la precisione arrivò nel 2011.