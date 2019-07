Sky: il nuovo gioco degli autori di Journey arriverà anche su PC e console, promette Chen

Per festeggiare il lancio su iPhone di Sky Children of the Light, Jenova Chen approfitta della vetrina mediatica concessagli da Game Informer per promettere di sviluppare presto la versione PC e console del nuovo progetto di Thatgamecompany, gli autori di Journey e Flower.

Secondo quanto riferito da Chen durante il podcast a cui ha partecipato in compagnia della redazione di GI, il boss della casa di sviluppo californiana ha spiegato che Sky "è in grado di raggiungere qualsiasi cosa, sa adattarsi magnificamente a qualunque contesto videoludico".

Discutendo dell'approccio che potrebbe adottare per occuparsi della trasposizione su PC e console di Sky, il papà di Journey non nasconde le sue preoccupazioni e dichiara che un'eventuale "versione maggiore" di Children of the Light "probabilmente non sarà gratuita (come la versione mobile per sistemi iOS, ndr), ci sono voluti davvero un sacco di soldi per fare questo gioco! In compenso, sicuramente la versione console avrà una grafica più ricca e ad alta definizione".

In merito alla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce il titolo e alle eventuali tempistiche di lancio, invece, Chen conclude il suo intervento dichiarando che "condivideremo con voi tutte le informazioni del caso quando avremo una data certa da comunicare e tutto sarà fissato, ma sicuramente arriverà entro fine anno su un bel po' di piattaforme". Nell'attesa di capire quando sarà possibile tuffarsi tra le nuvole della nuova avventura degli autori di Journey e quali saranno le migliorie grafiche e, perchè no, contenutistiche che sperimenteremo su PC e console, vi lasciamo in compagnia di Daniele D'Orefice e del suo interessante speciale su Sky Children of the Light.