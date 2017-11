Sky: sei minuti di gameplay del nuovo gioco degli autori di Journey

IGN USA ha pubblicato in esclusiva un video che mostra sei minuti di gameplay di, il nuovo progetto diannunciato a settembre durante la presentazione dei nuovi iPhone e in arrivo in esclusiva temporale su iOS e Apple TV.

Sky è una nuova avventura fortemente basata sull'esplorazione, che riprende il concept alla base di Journey, proponendo però un'ambientazione molto differente, questa volta sospesa nel cielo, come possiamo intuire dal titolo del gioco.

Il lancio di Sky è atteso per l'inverno in esclusiva temporale su iOS (iPhone, iPad, iPod Touch e Apple TV), in seguito il gioco arriverà su altre piattaforme non meglio specificate. Potete vedere il video gameplay di Sky a questo indirizzo, buona visione!